أوراوا الياباني بطل آسيا بـ «نيران صديقة»

المصدر: (سايتاما - د ب أ)

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توج أوراوا ريد دياموندز الياباني بطلاً لآسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه الهلال السعودي 1 - صفر، أمس، بملعب «سايتاما 2002» في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسجّل هدف المباراة البيروفي أندريه كاريو، لاعب الهلال، عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 48 من المباراة، «نيران صديقة». وحرم أوراوا فريق الهلال من تعزيز رقمه القياسي في البطولة الآسيوية.

حيث يتصدر «الزعيم» قائمة الفرق الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب حققها في سنوات 1991 و2000 و2019 و2021.

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