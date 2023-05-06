فيديو .. لأول مرة غوارديولا ينفجر غضباً بوجه هالاند

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتعد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأربع نقاط عن أرسنال ثاني الترتيب بعدما أحرز إيلكاي غوندوغان هدفين متشابهين ليقود حامل اللقب للفوز 2-1 على ضيفه المتعثر ليدز يونايتد اليوم السبت.

وحصل سيتي على ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية، وأهدى الهداف إرلينغ هالاند الكرة إلى غوندوغان الذي كان يأمل في أول ثلاثية له، لكنه سدد في القائم قبل أن يبعدها جويل روبليس حارس ليدز.

وشهدت المباراة حادثة لم تحصل كثيرا في السابق، عندما ظهر المدرب بيب غوارديولا وهو يصب جام غضبه على هداف الفريق إيرلينغ هالاند.

وقعت الحادثة في الدقيقة 84 من زمن المباراة، مباشرة بعد أن أضاع لاعب خط وسط مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان ركلة جزاء، وكانت النتيجة حينها تشير لتقدم السيتي (2-0).

ومن المعروف أن هالاند هو المنفذ الأول لضربات الجزاء في الفريق، لكنه قرر في مبادرة نبيلة منح الفرصة لزميله غوندوغان، الذي سجل هدفي فريقه، من أجل تسجيل ثلاثية.

لكن عندما فشل غوندوغان في ترجمتها لهدف، ركزت الكاميرات على غوارديولا الذي بدى غاضبا وهو يوجه كلماته لهالاند قائلا "كان يجب عليك أنت أن تسددها".

وكادت أوضاع السيتي تصبح أكثر سوءا عندما نجح ليدز يونايتد في تقليص الفارق بتسجيله هدفا بعد لحظات من إضاعة ضربة الجزاء، لكن مع ذلك ظلت النتيجة على حالها بفوز السيتي (2-1).

وأبلغ بيب غوارديولا مدرب سيتي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "قدمنا مباراة استثنائية. استحواذنا على الكرة كان جيدا حقا. الشوط الأول كان رائعا، لكن ربما لم نلعب بفاعلية كما يجب.

"الشوط الثاني... لا يمكن نسيان أنها المباراة الثالثة في ستة أيام والكثير من الضغط العصبي. في النهاية كان يمكن حسم المباراة من ركلة الجزاء. لكن (ليدز) قلص الفارق وعانينا. لكننا لعبنا بشكل جيد".

وأراد غوارديولا أن يسدد هالاند ركلة الجزاء وصرخ "سددها أنت".

وأضاف المدرب الإسباني "المباراة لم تكن انتهت بعد. لكن هذا يُظهر مدى كرم إرلينغ. لو كانت النتيجة 4-صفر قبل عشر دقائق من النهاية لما كانت مشكلة، لكن 2-صفر؟ إرلينغ أفضل مسدد ركلات جزاء في الوقت الحالي لذا كان يجب عليه التسديد".

وكان بإمكان المهاجم النرويجي البالغ عمره 22 عاما هز الشباك مرتين على الأقل إذ سدد كرة في العارضة وأخرى في القائم كما مرت العديد من محاولاته بجوار المرمى.

وقال غوارديولا "إرلينغ كان يمكن أن يسجل هدفين أو ثلاثة اليوم. قدم أداء رائعا وتحركاته وكل شيء... قاتل من أجل الفريق".

وحافظ سيتي، الساعي لتحقيق الثلاثية والذي يحل ضيفا على ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، على سجله الخالي من الهزيمة في 20 مباراة بجميع المسابقات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز