متفوقاً على حسام حسن..محمد صلاح الهداف التاريخي للاعبين المصريين

المصدر: وكالات

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أصبح محمد صلاح أكثر لاعب مصري يسجل أهدافا عندما هز الشباك بعد 12 دقيقة في مباراة ليفربول أمام ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أنفيلد اليوم السبت.

ورفع صلاح رصيده إلى 314 هدفا خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر ليتفوق بهدف واحد على حصيلة قائد منتخب مصر السابق حسام حسن، وفقا لتطبيق (فايف ستار فوتبول) المتخصص في الإحصاءات.

ويملك صلاح 186 هدفا مع ليفربول منذ انتقاله في 2017، وأصبح يتقاسم المركز الخامس في قائمة هدافي الفريق عبر العصور متساويا مع القائد السابق ستيفن جيرارد. ويتصدر إيان راش القائمة برصيد 346 هدفا.

وأصبح قائد المنتخب المصري أول لاعب من ليفربول يهز الشباك في تسع مباريات متتالية في أنفيلد.

وإلى جانب أهداف صلاح مع ليفربول، فقد سجل 34 هدفا مع روما وتسعة أهداف مع فيورنتينا وهدفين مع تشيلسي و20 هدفا مع بازل السويسري مقابل 12 هدفا مع فريقه الأول المقاولون العرب. وأحرز أيضا 51 هدفا مع منتخب مصر.

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