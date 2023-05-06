كين يكتب التاريخ في"البريميرليغ" ويمنح توتنهام الفوز على كريستال بالاس

المصدر: وكالات

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تقدم هاري كين إلى المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما هز الشباك ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 1-صفر على ضيفه كريستال بالاس وهو الأول للفريق في خمس مباريات اليوم السبت.

ومنح كين التقدم لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليرفع رصيده إلى 209 أهداف متفوقا بهدف واحد على وين روني، فيما يتصدر آلان شيرر القائمة وله 260 هدفا.

ويملك توتنهام 57 نقطة من 35 مباراة في المركز السادس، لكنه يتأخر بست نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب والذي يحتل آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا وخاض 33 مباراة.

وبقي بالاس في المركز 12 وله 40 نقطة.

واهتزت شباك توتنهام 15 مرة في آخر أربع مباريات، لكنه لم يواجه خطر استقبال المزيد في شوط أول افتقر للفرص حتى الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدأ كين هجمة ومرر الكرة إلى بيدرو بورو في الناحية اليمنى، ليرسل اللاعب الإسباني تمريرة عرضية حولها قائد الفريق بضربة رأس في المرمى.

وردت العارضة ضربة رأس من كريستيان روميرو لاعب توتنهام مع استحواذ الفريق على الكرة في الشوط الثاني.

وأهدر سون هيونج-مين فرصة أخرى لصاحب الأرض حين أخفق في التفوق على الحارس سام جونستون من وضع انفراد.

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