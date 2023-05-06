بالفوز على ليدز..السيتي يقطع خطوة مهمة نحو لقب الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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قطع مانشستر سيتي خطوة مهمة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-1 على ضيفه ليدز يونايتد المتعثر اليوم السبت.

ومنح إيلكاي جندوجان التقدم لصاحب الأرض بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 19، وبعد ذلك بثماني دقائق أضاف الهدف الثاني بطريقة مشابهة.

وأهدر اللاعب الألماني ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية، بعدما تركها له زميله إرلينج هالاند.

وفي الدقيقة التالية قلص البديل رودريجو الفارق لليدز ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة، لكن سيتي حافظ على تفوقه.

ورفع سيتي رصيده إلى 82 نقطة من 34 مباراة متقدما بأربع نقاط على أرسنال الذي خاض العدد ذاته من المباريات.

وأفسد سيتي الظهور الأول لمدرب ليدز الجديد سام ألاردايس الذي تولى المسؤولية بعد إقالة خابي جراسيا الأسبوع الماضي.

وبقي ليدز في المركز 17 برصيد 30 نقطة متقدما بفارق الأهداف على نوتنجهام فورست الذي يستضيف ساوثامبتون متذيل الترتيب يوم الاثنين.

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