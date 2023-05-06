محمد صلاح على موعد مع تحطيم رقم حسام حسن التاريخي

المصدر: وكالات

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أصبح محمد صلاح على أعتاب أن يصبح أكثر لاعب مصري يسجل الأهداف في التاريخ، وقد يحقق ذلك إذا سجل في مباراة فريقه ليفربول ضد برينتفورد المقررة مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

ولدى صلاح 313 هدفا خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بعد أن أحرز هدف فوز ليفربول على فولهام 1-0 من ركلة جزا الأربعاء الماضي، ليعادل حصيلة قائد منتخب مصر السابق حسام حسن، وفقا لتطبيق "فايف ستار فوتبول" المتخصص في الإحصاءات.

ويملك صلاح 185 هدفا مع ليفربول منذ انتقاله في 2017، ويحتاج إلى هدف وحيد ليعادل رقم القائد السابق ستيفن جيرارد، إذ يتقاسم معه المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي ويتصدرها إيان راش برصيد 346 هدفا.

ويتصدر قائد منتخب مصر البالغ عمره 30 عاما قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 136 هدفا.

وإلى جانب أهداف صلاح مع ليفربول، فقد سجل 34 هدفا مع روما، وتسعة أهداف مع فيورنتينا، وهدفين مع تشيلسي، و20 هدفا مع بازل السويسري مقابل 12 هدفا مع فريقه الأول المقاولون العرب.

وأحرز أيضا 51 هدفا مع منتخب مصر.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري برصيد 59 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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