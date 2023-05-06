سامي الجابر: خسارة الهلال للقب دوري الأبطال "فرصة للتصحيح"

المصدر: وكالات

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أكد سامي الجابر أسطورة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، أن خسارة فريقه في نهائي دوري أبطال آسيا تمثل فرصة للتصحيح ووضع اليد على مكامن الخلل.

وخسر الهلال على أرض مضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال آسيا ليتوج الأخير باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض انتهت بالتعادل 1/1.

ونشر الجابر تغريدة عبر حسابه على تويتر عقب هزيمة الهلال كتب فيها :"الحمدلله على كل حال.. الخسارة مؤلمة دائمًا، العزاء الوحيد أنها فرصة للتصحيح ووضع اليد على مكامن الخلل."

وأضاف الجابر: "تعودنا في الهلال يومًا عليك ومواسم لك، يبقى الهلال زعيمًا للقارة وسيكون أقوى في قادم المنافسات بإذن الله".

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