اوراوا ريدز الياباني بطل دوري أبطال اسيا علي حساب الهلال السعودي

المصدر: أ ف ب

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جرّد أوراوا ريد دايموندز الياباني ضيفه الهلال السعودي من لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه عليه 1-0 السبت في سايتاما في إياب النهائي، بعد تعادلهما ذهاباً 1-1 في الرياض.

وسجّل هدف المباراة الوحيد البيروفي أندريه كاريو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (48) أمام 53 ألف متفرّج، ليحرز أوراوا لقبه الثالث في البطولة القارية بعد 2007 و2017، فيما تجمّد الرصيد القياسي للهلال عند أربعة ألقاب في سنوات 1991 و2000 و2019 و2021.



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