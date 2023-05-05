نيوكاسل يُعلق على ضم رونالدو ونيمار

المصدر: وكالات

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أكد إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، أنه سيتعين على فريقه الكشف عن نجوم المستقبل قبل أن يتصدروا عناوين الصحف، وذلك بعد أن استبعد التعاقد مع لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو ونيمار.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" أن نيوكاسل وجد في خضم تكهنات بأنه سيبرم صفقات بمبالغ ضخمة منذ أكمل تحالف أماندا ستافيلي المدعوم من السعودية صفقة الاستحواذ على النادي في أكتوبر 2021.

وأنفق نيوكاسل، الذي يمتلك فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي 80 في المئة من الأسهم، مايزيد عن 250 مليون جنيه إسترليني (314 مليون دولار) على اللاعبين الجدد في آخر ثلاث فترات للانتقالات، ولكن تم الترويج أنهم سيكونوا منافسين على ضن البرتغالي رونالدو والبرازيلي نيمار في الأيام الأخيرة.

ولدى سؤاله عن احتمال قيام اللاعبين الأفضل في العالم باللعب لنيوكاسل، يوما ما، قال هاو، الذي استشهد بأن قواعد اللعب المالي النظيف سيكون عاملا محددا لخطط النادي في التدعيمات :"من الأفضل أن نكتشفهم قبل أن يظهروا على الساحة العالمية".

وأضاف :"من الممكن ألا نستطيع تحمل نفقات هؤلاء اللاعبين حيث أنهم الأفضل في العالم".

وأردف :"لن نكون في وضع يسمح لنا بتحمل نفقات التعاقد معهم أو دفع رواتبهم، لذلك نحن بحاجة للذهاب للأسفل والبحث عنهم وهم صغرا وأن نطورهم للاعبيين الذين يمكنهم أن يكونوا".

وبعدما وصل الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب، قبل مواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل، يعلم هاو إنه سيكون حتميا أن يتم ربط اسمهم بلاعبين كبار.

وبسؤاله عن رونالدو ونيمار، قال هاو :" هذه النوعية من الإشاعات كانت موجودة منذ اليوم الأول للاستحواذ. بطبيعة الحال الكل افترض وقتها أن الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم ستذهب لنيوكاسل".

وأضاف :"حاليا نحن لم نقم بهذه التعاقدات. من الناحية المالية، لا يمكننا أن نبرم مثل هذه التعاقدات في هذه اللحظة، ولكن أيضا علينا أن الناس المناسبة واللاعبين المناسبين للمجموعة".

وأكد :"سأقول أن سوق الانتقالات قرار معقد للغاية، لا يمكنك أن تختار اسم وتجلبه. يجب أن يكون هناك الكثير من التفكير فيما نفعله سواء ماليا أو من حيث البحث عن اللاعبين".

وأردف :" هذان اللاعبات مذهلان. ارتبط اسمنا بلاعبين مختلفين".

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