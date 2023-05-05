قتيل و200 جريح في نابولي خلال احتفالات حسم اللقب

المصدر: وكالات

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قُتل شخص يبلغ من العمر 26 عاماً في نابولي بعد إصابته برصاص أطلق خلال ليلة من احتفالية أشعلت المدينة بعد فوز النادي الجنوبي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام الجمعة.

وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الحادث نفسه.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرصاص قد أطلق كجزء من احتفالات التتويج، أم أنه كان نشاطاً إجرامياً، وفقاً لصحيفة "كورييري ديلا سيرا".

وقالت صحيفة "لا ستامبا" إن الضحية الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى، لديه ارتباطات بمافيا محلية، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها.

ولفتت الصحيفة نفسها إلى أن أكثر من 200 شخص انتهى بهم الأمر في المستشفى ليلاً، بسبب إصابات تعرضوا لها خلال الاحتفالات، من جروح بالسكاكين إلى حروق من المفرقعات النارية، ونوبات ربو ناجمة عن استنشاق الدخان.

وتعادل نابولي الخميس مع أودينيزي 1-1، ليحقق لقبه الثالث بعد انتظار دام 33 عاماً وقبل خمس مراحل من نهاية الموسم.

وبعد انتهاء المباراة، خرج آلاف مشجعي نابولي في أوديني وملعب دييغو أرماندو مارادونا إلى شوارع المدينة الجنوبية للاحتفال.

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