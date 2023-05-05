لقب دوري أبطال آسيا يداعب الهلال السعودي وأوراوا الياباني

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد مرور أكثر من عام على انطلاقها، يسدل الستار أخيرا على نسخة عام 2022 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حينما يلتقي يوم غد السبت أوراوا ريد دياموندز الياباني مع ضيفه الهلال السعودي، في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

وبدأت التصفيات التأهيلية للبطولة بتلك النسخة الاستثنائية في مارس 2022، غير أن إقامة نهائيات كأس العالم في قطر في أواخر العام الماضي، والمشاكل التي نتجت عن جائحة كوفيد - 19، ساهما في إقامة الدور النهائي للمسابقة بعد مرور 14 شهرا على بدايتها.

ويتجدد الموعد بين الهلال وأوراوا في نهائي البطولة للمرة الثالثة خلال السنوات الست الأخيرة، بعدما سبق أن تقابلا في الدور ذاته عامي 2017 و2019.

وتوج أوراوا بالبطولة عام 2017 على حساب الهلال، بعدما تغلب 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على الفريق السعودي، الذي سرعان ما رد اعتباره، عقب فوزه بالبطولة عام 2019 بعد تغلبه 3 / صفر على نظيره الياباني في إجمالي اللقاءين.

ويسعى الهلال (حامل اللقب)، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب، لتعويض تعادله المخيب 1 / 1 مع نظيره الياباني في لقاء الذهاب، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض يوم السبت الماضي.

وبات يتعين على الهلال، الذي يشارك في النهائي التاسع في تاريخه بالمسابقة، الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 / 1 من أجل التتويج بالبطولة والاحتفاظ بها للنسخة الثانية على التوالي، مستفيدا من قاعدة التفوق بفارق الأهداف خارج الأرض التي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، يكفي أوراوا، الذي يسجل ظهوره الرابع في النهائي، التعادل السلبي فقط للفوز بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حصل عليها عامي 2007 و2017.

ويفتقد الهلال خدمات نجمه الدولي سالم الدوسري بداعي الإيقاف، عقب طرده في مباراة الذهاب، كذلك يعاني النادي الأزرق من غياب لاعب الوسط المصاب سلمان الفرج، الذي انتهى موسمه مع الفريق، وهو ما يضاعف من صعوبة المهمة على أبناء المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ورغم ذلك، يمتلك الهلال قوة هجومية لا يستهان بها في ظل وجود النيجيري أوديون إيجالو والمالي موسى ماريجا، اللذين يمتلكان الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواعيد الكبرى.

وأحرز إيجالو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، 7 أهداف في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، بفارق هدف وحيد عن الصدارة.

وسجل اللاعب النيجيري 4 أهداف خلال فوز الهلال الكاسح 7 / صفر على الدحيل القطري في الدور قبل النهائي للبطولة، الذي شهد إحراز ماريجا، نجم بورتو البرتغالي السابق، هدفين.

ويأمل الهلال، الذي حصل على المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية بالمغرب في شباط/فبراير الماضي بعد اجتيازه عقبتي الوداد البيضاوي المغربي وفلامنجو البرازيلي ثم خسارته 3 / 5 في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني، في مصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة أمل بسبب تراجع نتائج الفريق بالدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) هذا الموسم بشكل مفاجيء.

ويحتل الهلال المركز الرابع حاليا في ترتيب الدوري السعودي، الذي توج به في المواسم الثلاثة الأخيرة، حيث يبتعد بفارق 10 نقاط خلف اتحاد جدة (المتصدر)، قبل 5 مراحل فقط على نهاية الموسم، وهو ما يعني ابتعاده عن سباق المنافسة على اللقب.

في الوقت ذاته، صعد الهلال للمباراة النهائية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ضرب موعدا مع الوحدة يوم الجمعة القادم.

من ناحيته، يطمح أوراوا، بقيادة مديره الفني البولندي ماتشي سكورزا للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له، حينما يلاقي الهلال على ملعب (سايتاما) في العاصمة اليابانية طوكيو.

وصعد أوراوا للدور النهائي منذ 9 أشهر، وتحديدا في 25 أغسطس الماضي، حينما تغلب بركلات الترجيح على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، عقب انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 2 / 2 في الدور قبل النهائي للمسابقة.



ويعاني أوراوا من النتائج المتذبذبة في مسيرته بالدوري الياباني هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس حاليا بعد خوضه 9 لقاءات فقط بالبطولة، مبتعدا بفارق 6 نقاط خلف الصدارة، علما بأن لديه لقاءين مؤجلين.

ومن المقرر أن يمثل الفائز باللقب كرة القدم الآسيوية في كأس العالم للأندية 2023، الذي يقام بالمملكة العربية السعودية خلال ديسمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز