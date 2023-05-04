الإنتر يدك شباك هيلاس فيرونا بسداسية نظيفة ويبلغ المربع الذهبي

المصدر: وكالات

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اكتسح انتر ميلان مضيفه هيلاس فيرونا 6 / صفر، ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الإيطالي.

وأنهى إنتر الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، حيث سجل أدولفو جايش لاعب فيرونا الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31، ثم أضاف هاكان شالهان أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 36، وبعده بدقيقة أضاف إدين دزيكو الهدف الثالث.

وفي الشوط الثاني، سجل إنتر ثلاثة أهداف أخرى عبر لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 55 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، فيما سجل دزيكو هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 61.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتعادل مونزا مع ضيفه روما 1 /1، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم روما عن طريق ستيفان الشعراوي في الدقيقة 24، قبل أن يدرك لوكا كالديرولا التعادل لمونزا في الدقيقة 39.

ورفع روما رصيده إلى 75 نقطة في المركز السادس، فيما رفع مونزا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبنفس النتيجة، تعادل ميلان مع ضيفه كريمونيسي.

وتقدم كريمونيسي عن طريق ديفيد أوكيريكي في الدقيقة 77، قبل أن يدرك جونيور ميسياس التعادل لميلان في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ميلان رصيده إلى 57 نقطة في المركز السابع، فيما رفع كريمونيسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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