بثلاثية في مرمى وست هام..السيتي يعود لقمة الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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تقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة المرحلة الـ28 للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره التاسع على التوالي في المسابقة، إلى 79 نقطة، ليعود مجددا للصدارة، التي فقدها أمس الثلاثاء، متقدما بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، علما بأن الفريق السماوي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد وست هام، الذي تلقى خسارته الـ18 في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب (الاتحاد)، افتتح ناثان آكي التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وعزز هالاند، الذي واصل هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي، صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 35 هدفا، ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذا العدد من الأهداف خلال موسم واحد في البطولة العريقة.

واختتم فيل فودين مهرجان أهداف مانشستر سيتي، بإحرازه الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.

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