صلاح يقود ليفربول لمواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز 1 / صفر على ضيفه فولهام، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28 للمسابقة.

وتقمص محمد صلاح دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ليقود الفريق الأحمر لمواصلة صحوته "المتأخرة" بتحقيقه انتصاره الخامس على التوالي في البطولة.

وكان صلاح على موعد مع التاريخ في المباراة بالتسجيل في 8 مباريات متتالية في ملعب (آنفيلد) في جميع المسابقات، ليعادل رقم النجم الأوروجواياني لويس سواريز، الذي حقق الإنجاز ذاته مع ليفربول في يناير 2014.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد ليفربول إلى 59 نقطة، ليعزز مقعده في المركز الخامس المؤهل لبطولة الدوري الاوروبي في الموسم المقبل، علما بأنه يتأخر بفارق 4 نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وأن الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، توقف رصيد فولهام، الذي نال خسارته الـ15 في المسابقة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 45 نقطة في المركز العاشر.

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