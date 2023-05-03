رونالدو يتصدر قائمة أعلى العائدات بـ136 مليون دولار

المصدر: وام

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رغم تقدمهما في السن.. واصل نجما كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي المنافسة الشرسة بينهما والتي بدأت منذ سنوات طويلة خطف خلالها اللاعبان الأضواء بأدائهما وأرقامهما على مختلف المستويات.

غير أن انتقالهما للعب خارج الدوري الإسباني - الذي لطالما شهد تنافسهما على مدار سنوات طويلة - إلا أن المنافسة ظلت قائمة بين رونالدو وميسي في سباق "الأعلى عائدا".

و كشفت مجلة "فوربس" الشهيرة عن تصنيفها السنوي للاعبين أصحاب أعلى العائدات المالية خلال الـ12 شهرا الماضية، وبالتحديد من أول مايو 2022 وحتى الأول من مايو الحالي.

و احتل رونالدو الصدارة عن جدارة من خلال دخل مالي بلغ 136 مليون دولار (نحو 123 مليون يورو) مستفيدا من انتقاله في منتصف الموسم الحالي إلى النصر السعودي بعد موسم ونصف الموسم في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتنقسم عائدات رونالدو /38 عاما/ في هذا العام، الذي يركز عليه التصنيف، إلى 46 مليون دولار من الراتب سواء من مانشستر يونايتد أو النصر، و90 مليون دولار من العقود التجارية المبرمة مع اللاعب سواء للرعاية أو الإعلانات أو أي ارتباطات ترويجية وتجارية أخرى.

وجاء ميسي، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ36 الشهر المقبل، في المركز الثاني بالقائمة بعائدات بلغت 130 مليون دولار (نحو 118 مليون يورو) منها 65 مليون دولار من راتبه في باريس سان جيرمان الفرنسي ومثلهما من عقوده التجارية للدعاية والإعلان مع أكثر من شركة وهيئة في مجالات مختلفة.

وحل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في المركز الثالث بعائدات بلغت 120 مليون دولار (نحو 109 ملايين يورو) منها 100 مليون دولار من راتب اللاعب في باريس سان جيرمان بعدما جدد عقده مع الفريق في صيف 2022 وتأتي الـ20 مليونا الباقية من العقود التجارية ليكون مبابي هو الأعلى أجرا في العالم فيما يتعلق بالرواتب والمكافآت من كرة القدم بمفردها.

و فيما سيطر نجوم كرة القدم على المراكز الثلاثة الأولى في قائمة "فوربس"، حل نجم كرة السلة الأمريكي المحترف ليبرون جيمس في المركز الرابع بفارق قليل عن مبابي حيث تبلغ عائداته في العام نفسه 119.5 مليون دولار (نحو 108 ملايين يورو) منها 44.5 مليون من الراتب و75 مليونا من عقود الرعاية.

واحتل المراكز التالية في القائمة على الترتيب الملاكم المكسيكي ساؤول كانيلو ألفاريز (110 ملايين دولار)، ولاعبا الجولف داستن جونسون (107 ملايين دولار)، وفيل مايكلسون (106 ملايين دولار)، ولاعب السلة ستيفن كيري (100.4 مليون دولار)، ونجم التنس السويسري روجيه فيدرر (95.1 مليون دولار) رغم اعتزاله، ولاعب السلة كيفن دورانت (89.1 مليون دولار).

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