لاعب وسط المنتخب الإنجليزي يقترب من الانضمام لريال مدريد

المصدر: وكالات

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اقترب جود بلينجهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وفقا للتقارير التي ذكرت أيضا أن المقابل المادي لإتمام الصفقة قد يكون العائق الوحيد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية وفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، اليوم الأربعاء، أن الشروط الشخصية للاعب قد تم الاتفاق عليها، كما أكد رومانو أن هناك جلسة سيتم عقدها بين الناديين، ريال مدريد ودورتموند.

من جانبها ، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية الاسبوعية، إن مارك بلينجهام، والد اللاعب ووكيله، يضغط من أجل رحيل نجله في الصيف.

وأوضحت "ماركا" أن دورتموند يريد مبلغ 140 مليون يورو (154 مليون دولار) من أجل ضم بلينجهام، فيما يأمل ريال مدريد في خفض المبلغ إلى 100 أو 120 مليون. وذكر التقرير أن بلينجهام سيوقع حتى عام 2029 في ريال مدريد.

وانسحب ليفربول ومانشستر سيتي، بحسب ما ورد، من سباق ضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما ،والذي شارك في 24 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.

وانضم بلينجهام إلى دورتموند في عام 2020 قادما من برمنجهام سيتي مقابل 25 مليون يورو، بعقد حتى عام 2027، ولعب 130 مباراة مع الفريق وارتدى شارة القيادة في العديد من المباريات في الموسم الحالي.

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