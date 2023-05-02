دوري أبطال أوروبا للسيدات.. خبرة فولفسبورج تتفوق على أرسنال في الطريق للنهائي

المصدر: وام

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للمرة الثالثة في غضون 10 سنوات، أكد فولفسبورج الألماني تفوقه على أرسنال الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، وواصل الفريق الألماني طريقه في البطولة على حساب "سيدات" أرسنال .

وتغلب فولفسبورج على مضيفه أرسنال 3-2 مساء أمس الاثنين على استاد "الإمارات" بالعاصمة البريطانية لندن في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وحجز الفريق مقعده في المباراة النهائية للبطولة بالفوز على أرسنال 5-4 في مجموع المباراتين بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 2-2.

وأبدت وسائل الإعلام الأوروبية اهتماما كبيرا بالمباراة خاصة مع الحضور الجماهيري القياسي في مدرجات استاد "الإمارات"، والذي بلغ 60 ألفا و63 مشجعا، وفشلت الأندية الإنجليزية مجددا في بلوغ النهائي برغم فوز المنتخب الإنجليزي بلقب كأس أمم أوروبا للسيدات في منتصف 2022 للمرة الأولى في التاريخ.

وعلى مدار تاريخ البطولة، التي انطلقت في موسم 2001-2002، كان أرسنال هو النادي الوحيد الذي سبق له التأهل للنهائي، وكان هذا في موسم 2006-2007 عندما تغلب على أوميا السويدي 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليتوج باللقب.

وركزت وسائل الإعلام البريطانية على تأثر أرسنال خلال مباراة الأمس بغياب عدد من اللاعبات البارزات مثل فيفيان ميديما وليا وليامسون وبيث ميد، وكانت ميد توجت بلقب أفضل لاعبة في يورو 2022 للسيدات.

وفي المقابل، شهدت مباراة الأمس عودة اللاعبة المتألقة ألكسندرا بوب إلى صفوف فولفسبورج بعدما غابت عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة.

وكانت بوب اقتسمت مع ميد صدارة قائمة هدافات يورو 2022 برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وسجلت بوب أمس هدفها الـ150 مع فولفسبورج في مختلف البطولات.

وسبق لفولفسبورج أن أطاح بأرسنال من البطولة في نسختين سابقتين أيضا حيث تغلب عليه 2-0 ذهابا و2-1 إيابا في نصف النهائي بنسخة 2012-2013 وتعادل معه 1-1 ذهابا وفاز عليه 2-0 إيابا في ربع النهائي بالنسخة الماضية، ليكون أرسنال بذلك فشل في الفوز على فولفسبورج خلال 6 مباريات بين الفريقين على مدار تاريخ البطولة حتى الآن.

ويلتقي فولفسبورج في نهائي البطولة بالنسخة الحالية مع برشلونة الإسباني في استاد "فيليبس" بمدينة آيندهوفن الهولندية في 3 يونيو المقبل، حيث يسعى فولفسبورج للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد لقب نسختي 2013 و2014 فيما سبق لبرشلونة الفوز باللقب مرة واحدة فقط في 2021.

وكان برشلونة حجز مقعده في النهائي بالفوز على تشيلسي 1-0 ذهابا في لندن والتعادل مه 1-1 إيابا في برشلونة.

وإلى جانب الرقم القياسي الذي تحقق أمس بهذا الحضور الجماهيري، وهو الأكبر في أي مباراة لكرة القدم النسائية في المملكة المتحدة على مستوى الأندية، شهدت المباراة أمس أكثر من رقم مميز، في مقدمتها معادلة فولفسبورج لرصيد فرانكفورت الألماني ببلوغ النهائي للمرة السادسة، ولا يتفوق عليهما سوى ليون الفرنسي الذي بلغ النهائي 10 مرات، وتوج باللقب 8 مرات وحل ثانيا في نسختين.

وحسم فولفسبورج المباراة أمس بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 علما بأنها المرة الثالثة فقط التي تنتهي فيها مباراة بنصف النهائي خلال الوقت الإضافي على مدار تاريخ البطولة.

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