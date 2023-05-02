غدا.. نابولي ينتظر مفاجأة من ساسولو للتتويج بلقب الدوري الإيطالي

المصدر: وام

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تتجه أنظار الملايين من عشاق نادي نابولي الإيطالي غدا الأربعاء صوب الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما لمتابعة أحداث المباراة بين لاتسيو وساسولو، والتي قد تحسم لقب الدوري الإيطالي لصالح فريق نابولي قبل خوض مباراته بنفس الجولة (الـ33) بعد غد الخميس.

ويتصدر نابولي جدول المسابقة حاليا برصيد 79 نقطة وبفارق 18 نقطة أمام لاتسيو قبل آخر 6 جولات من الموسم، فيما يحل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق 3 نقاط أمام فرق ميلان وانتر ميلان وروما.

وكان نابولي أهدر فرصة حسم اللقب تماما لصالحه في الجولة الماضية بعدما استقبلت شباكه هدف التعادل 1-1 مع ساليرنتانا قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة ليتأجل الحسم حتى إشعار آخر.

ويحل نابولي ضيفا على أودينيزي بعد غد الخميس في ختام مباريات الجولة الـ33 ، ويحتاج الفريق إلى التعادل على الأقل في هذه المباراة لحسم اللقب لصالحه بغض النظر عن نتائج منافسه الوحيد لاتسيو، بعدما خرج يوفنتوس رسميا من دائرة المنافسة حسابيا.

ولكن نابولي وجماهيره قد يحتفلون باللقب قبل مباراة الفريق أمام أودينيزي، في حال فشل لاتسيو في الفوز على ساسولو غدا، ليكون اللقب الثالث لنابولي في تاريخ مسابقة الدوري الإيطالي بعدما أحرز اللقب في نسختي 1987 و1990 بقيادة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا.

وفيما حسم نابولي اللقب في 1987 من خلال الجولة قبل الأخيرة في الموسم، توج الفريق باللقب في 1990 خلال الجولة الأخيرة، لكنه يستطيع الآن تحقيق إنجاز تاريخي والتتويج باللقب قبل آخر 5 جولات من نهاية الموسم، الذي قدم فيه الفريق مسيرة مميزة واستثنائية على المستويين المحلي والأوروبي.

وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي يوفنتوس مع ليتشي وأتالانتا مع سبيزيا وميلان مع كريمونيزي وفيرونا مع انتر ميلان وسامبدوريا مع تورينو وساليرنتانا مع فيورنتينا ومونزا مع روما غدا الأربعاء وإمبولي مع بولونيا بعد غد الخميس.

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