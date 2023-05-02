كأس ليبرتادوريس.. أندية البرازيل تدافع عن هيمنتها في جولة مثيرة بدور المجموعات

المصدر: وام

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تتطلع الفرق البرازيلية إلى الحفاظ على هيمنتها الواضحة في بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، من خلال فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العريقة .

وتخوض فرق البرازيل أكثر من اختبار صعب في هذه الجولة، التي ينتظر أن تحدد بشكل كبير شكل المنافسة في دور المجموعات للبطولة هذا الموسم.

وتجتذب المباراة بين فلومينينسي البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني فجر غد الأربعاء اهتماما كبيرا نظرا لتاريخ الفريقين وإمكانياتهما العالية ما يجعلها إحدى مباريات القمة في البطولة.

ويتصدر فلومينينسي المجموعة الرابعة بعد انتصارين متتاليين ويتطلع إلى فوز جديد يقترب به خطوة كبيرة من دور الـ16 للبطولة، التي تشهد في نسختها الحالية مشاركة 7 فرق برازيلية في دور المجموعات ليكون للكرة البرازيلية نصيب كبير من مقاعد هذا الدور، وهو ما تسعى هذه الفرق إلى استمراره في دور الـ16 بتأهل أكبر عدد منها مثلما حدث في النسخ الأخيرة.

وبخلاف المواجهة بين فلومينينسي وريفر بليت، يلتقي كورينثيانز البرازيلي مع إندبندنتي دل فال الإكوادوري في المجموعة الخامسة وانترناسيونال البرازيلي مع ناسيونال الأوروجوياني بالمجموعة الثانية ويحل بالميراس البرازيلي ضيفا على برشلونة جواياكيل الإكوادوري بالمجموعة الثالثة وفلامنجو البرازيلي ضيفا على ريسينج كلوب الأرجنتيني بالمجموعة الأولى.

كما يلتقي أتلتيكو مينيرو البرازيلي مع أليانز ليما البيروفي ويحل أتلتيكو بارانينسي البرازيلي ضيفا على ليبرتاد من باراجواي.

واحتكرت الكرة البرازيلية ألقاب كأس ليبرتادوريس في المواسم الأربعة الماضية؛ حيث توج فلامنجو باللقب في 2019 و2022 وأحرز بالميراس اللقب في 2020 و2021.

وارتفع بهذا رصيد الكرة البرازيلية من الألقاب في كأس ليبرتادوريس على مدار تاريخ البطولة إلى 22 لقبا مقابل الحصول على لقب الوصيف في 18 نسخة، واقتربت الفرق البرازيلية بهذا من معادلة رصيد نظيرتها الأرجنتينية من ألقاب البطولة، والذي يبلغ 25 لقبا مقابل 12 نسخة استحوذت فيها الفرق الأرجنتينية على لقب الوصيف.

وجاء احتكار الفرق البرازيلية للقب في المواسم الأربعة الماضية تتويجا لسطوتها على البطولة، والتي شهرت بشكل واضح من خلال وصول 3 فرق برازيلية إلى المربع الذهبي بكل من الموسمين الماضيين، اللذين شهدا أيضا وصول 5 فرق إلى دور الثمانية بكل موسم.

كما احتكرت الفرق البرازيلية مقاعد المباريات النهائية في كل من المواسم الثلاثة الماضية، وتتطلع فرق البرازيلي إلى مواصلة هذا في النسخة الحالية، خاصة وأن المباراة النهائية للبطولة ستقام في 4 نوفمبر المقبل على استاد "ماراكانا" العريق بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

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