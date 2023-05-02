الدوري الإسباني.. 3 انتصارات تفصل برشلونة عن اللقب

المصدر: وام

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اقترب برشلونة كثيراً من التتويج بلقب الدوري الإسباني للموسم الحالي، في الوقت الذي يواجه فيه مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي منافسة شرسة من الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد على صدارة قائمة هدافي المسابقة.

ويتصدر برشلونة جدول المسابقة حالياً برصيد 79 نقطة بفارق 11 نقطة أمام منافسه التقليدي ريال مدريد، ويحتاج البرسا إلى الفوز في 3 من المباريات الـ 6 المتبقية له في المسابقة هذا الموسم، ليتوج بلقب البطولة بغض النظر عن نتائج منافسيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

وقدم برشلونة موسماً متميزاً للغاية على المستوى الدفاعي حيث اهتزت شباك الفريق 11 مرة فقط في 32 مباراة بالدوري حتى الآن، وكانت قوة الدفاع وتألق حارس المرمى الألماني مارك أندري تير شتيجن، من أبرز العوامل التي ساهمت في تصدر برشلونة لجدول المسابقة واقترابه من حسم اللقب لصالحه.

وفي المقابل، لم يكن هجوم برشلونة بالمستوى الذي ظهر عليه في مواسم أخرى سابقة بعدما أحرز البرسا 59 هدفاً فقط، في 32 مباراة بالدوري حتى الآن، وبرغم ذلك يتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي المسابقة برصيد 19 هدفاً، كان أخرها في المباراة التي فاز فيها برشلونة 40/4 على ريال بيتيس.

غير أن ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى برشلونة قبل بداية الموسم الحالي، يواجه منافسة شرسة على صدارة قائمة الهدافين بعدما استعاد بنزيما كثيراً من بريقه وأصبح منافساً قوياً على لقب الهداف في الموسم الحالي، إذ أحرز 3 أهداف (هاتريك) لفريقه في المباراة التي فاز فيها على ألميريا 2/4 ليرفع رصيده إلى 17 هدفاً في المركز الثاني بالقائمة.

ومع اختصار الفارق بين المهاجمين المخضرمين إلى هدفين فقط قبل الجولات الـ 6 الأخيرة من المسابقة، أصبح السباق بينهما على صدارة قائمة الهدافين أقوى وأكثر جذباً للاهتمام من سباق فريقيهما على لقب المسابقة.

ويمتلك المهاجمان سجلاً حافلاً بالإنجازات والأرقام القياسية على مدار مسيرتهما الكروية، فقد سطر ليفاندوفسكي لنفسه تاريخاً مميزاً على مدار مواسم عديدة مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين قبل الانتقال لبرشلونة، والذي يتصدر معه قائمة الهدافين في أول موسم له بالدوري الإسباني.

وفي المقابل، توج بنزيما مع ريال مدريد بالعديد من الألقاب محلياً وأوروبياً وعالمياً، وقدم اللاعب المخضرم موسماً استثنائياً العام الماضي الذي توج فيه هدافاً لكل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأحرز لقب البطولتين مع فريقه ليتوج بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

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