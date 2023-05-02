عقوبة الإيقاف تهدد كلوب بسبب التسجيل الصوتي

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية، أنه من المتوقع أن يقوم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بنشر التسجيل الصوتي للمحادثة فيما بين يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، والحكم بول تيرني.

واحتفل كلوب بفوز ليفربول بنتيجة 4-3 على توتنهام بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالركض باتجاه جون بروكس، الحكم الرابع، والصراخ في وجهه.

وحينها أقدم تيرني على إشهار البطاقة الصفراء في وجه المدرب الألماني بسبب احتفاليته، وخرج كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة ليتهم تيرني والطاقم التحكيمي المعاون بتوجيه تعليقات غير لائقة له.

ودافعت لجنة الحكّام في الدوري الإنجليزي عن تيرني، منوهةً: "يتم ربط الطاقم التحكيمي في الدوري الإنجليزي بنظام اتصالات خلال جميع المباريات".

وشددت اللجنة: "بعد مراجعة التسجيل الصوتي للحكم بول تيرني بشكلٍ كاملٍ، يمكننا أن نؤكد على أنه تصرف بطريقة احترافية طوال الوقت، بما في ذلك حينما أصدر تحذيره لمدرب ليفربول".

وقال مصدرٌ لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن مسؤولي لجنة الحكّام مستعدون لمشاركة التسجيل الصوتي مع الاتحاد الإنجليزي للعبة، ويحقق الاتحاد حالياً في الأحداث المثيرة للجدل للمباراة، والتي من المحتمل أن تتسبب في إيقاف المدرب البالغ من العمر 55 عامًا.

وفي حال إيقاع العقوبة على كلوب، فمن المرجّح وفقاً لمصادر "ديلي ميل"، أن يبادر الاتحاد الإنجليزي بالكشف عن التسجيل الصوتي للحوار الذي جمع بين كلوب والحكم.

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