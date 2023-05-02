مورينيو يغلق الباب في وجه تشيلسي ويقترب من التجديد مع روما

المصدر: البيان

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زعمت تقارير صحفية، أن جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، أوصد الباب في وجه عرضٍ من تشيلسي الإنجليزي.

ويعد مورينيو وجهاً مألوفا في استاد ستامفورد بريدج، وهو الذي تولى الإدارة الفنية لتشيلسي بين 2004 و2007، ومجدداً بين 2013 و2015.

ويعيش المدرب البرتغالي فترةً جيدةً مع روما، لاسيما حينما قاده بنهاية موسم 2021-2022 المنصرم إلى الظفر بدوري المؤتمر الأوروبي، أول لقبٍ قاريٍ في تاريخه.

ويمتد عقد ابن الـ 60 عاما مع النادي حتى يونيو من 2024.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، تلقى مورينيو اتصالاً مؤخراً من أحد المدراء التنفيذيين في تشيلسي، والذي يبحث عن مديرٍ فنيٍ دائمٍ عوضاً عن فرانك لامبارد مدربه المؤقت.

وكتبت الصحيفة، بأن ابن مدينة سيتوبال شدد على عدم اهتمامه بالعرض الذي تلقاه من العاصمة الإنجليزية، ووضع حداً للمحادثات.

وعلى الجانب الآخر، يخطط مورينيو لعقد لقاءٍ قريبٍ مع دان فرايدكين مالك نادي روما، للاتفاق على تمديد التعاقد معه.

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