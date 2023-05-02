برشلونة.. خطوة نحو اللقب أمام أوساسونا

المصدر: مدريد - أ ف ب

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يواصل برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم مطاردته للقب27 في تاريخه، والأول منذ عام 2019، ويستقبل اليوم على ملعبه «كامب نو»، فريق أوساسونا ضمن منافسات الجولة 33، في خطوة جديدة نحو التتويج، فيما يلعب ريال مدريد مع ريال سوسييداد بالجولة نفسها، وخسارة «الملكي» تجعل برشلونة على بعد فوز واحد بالجولات المقبلة لحصد درع «الليغا»، ويتصدر«البارسا» الترتيب برصيد 79 نقطة متقدماً بفارق 11 نقطة عن مطارده ريال مدريد (68 نقطة).

ويمني برشلونة النفس بمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني توالياً، ولن تكون مهمته سهلة أمام أوساسونا الثامن (44 نقطة)، والذي يخوض موسماً رائعاً، وهو على موعد تاريخي بمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك السبت المقبل، ويقود «البارسا» البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر الهدافين «19 هدفاً»، كما عاد الفرنسي عثمان ديمبيليه من الإصابة التي أبعدته 3 أشهر.

ولن تكون مهمة «الملكي» سهلة أمام ريال سوسييداد، الذي يأمل في الوصول للبطاقة الرابعة المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل، وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة الكرواتي لوكا مودريتش في أوكار الركبة، وسيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين.

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