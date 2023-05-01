أرسنال يواجه تشيلسي غدا في "ديربي لندن" بحثا عن استعادة الانتصارات

المصدر: وام

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في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لاستعادة نغمة الانتصارات، يلتقي أرسنال مع تشيلسي غدا الثلاثاء في "ديربي" العاصمة البريطانية لندن، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ومع النتائج التي حققها الفريقان على مدار الأسابيع الماضية، لم يعد أمام أي منهما رفاهية إهدار مزيد من النقاط خلال مباراة الغد.

فقد فشل أرسنال في تحقيق أي فوز على مدار آخر 4 مباريات خاضها بالمسابقة بعدما تعادل في 3 مباريات متتالية ثم خسر مباراته أمام مانشستر سيتي 1-4 يوم الأربعاء الماضي، لتكون هذه المباريات الـ4 سببا في تراجع الفريق إلى المركز الثاني برصيد 75 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي حقق الفوز في آخر 8 مباريات خاضها بالمسابقة.

ولم يعد أمام أرسنال، الذي تصدر جدول المسابقة معظم فترات الموسم الحالي، سوى استعادة نغمة الانتصارات من خلال مباراة الغد، إذا أراد الفريق الحفاظ على فرصة حقيقية للمنافسة على لقب البطولة، خاصة وأن مانشستر سيتي خاض 32 مباراة فقط حتى الآن فيما خاض أرسنال 33 مباراة، ما يعني أن فشل أرسنال في تحقيق الفوز غدا قد يضع فرصه في المنافسة على اللقب في مهب الريح.

وفي المقابل، تفاقمت أزمة تشيلسي في الموسم الحالي بعد هزيمته 0-2 على ملعبه أمام برينتفورد في الجولة الماضية من المسابقة ليتجمد رصيد الفريق عند 39 نقطة ويتراجع إلى المركز الثاني عشر بفارق الأهداف فقط أمام بورنموث.

وبرغم ابتعاد الفريق رسميا عن سباق المراكز الأوروبية، يحتاج تشيلسي إلى استعادة نغمة الانتصارات لتحسين الصورة وتأمين موقفه بعيدا عن الفرق المهددة بالهبوط حيث يقتصر الفارق الذي يفصله عن مراكز المهددين بالهبوط على 10 نقاط فحسب.

وحصد تشيلسي نقطتين فقط في آخر 6 مباريات خاضها بالمسابقة وكانت هزيمته أمام برينتفورد هي الثالثة على التوالي للفريق في المسابقة، وهي الخامسة له على التوالي في مختلف المسابقات من خلال إضافة هزيمتيه ذهابا وإيابا أمام ريال مدريد الإسباني في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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