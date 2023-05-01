الدوري الإيطالي.. نابولي يستعد لتتويج موسم تاريخي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

رغم فشله في الفوز على ساليرنتانا ، يتأهب نابولي وجماهيره لتتويج موسم تاريخي في مسيرته من خلال حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل الجولات الـ5 الأخيرة من المسابقة هذا الموسم.

و أهدر نابولي فرصة ذهبية للاحتفال باللقب بين جماهيره عندما فرط في الفوز على ضيفه ساليرنتانا أمس الأحد واكتفى بالتعادل 1-1 في الجولة الـ32 من المسابقة ليتأجل الحسم إلى جولة لاحقة.

ورفع نابولي رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق 18 نقطة أمام لاتسيو، الذي خسر أمام انتر ميلان 1-3، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 60 نقطة بعد تعادله 1-1 مع بولونيا ليخرج رسميا من السباق على لقب البطولة بغض النظر عن نتائج الجولات الـ6 المتبقية من البطولة.

وبعد هزيمة لاتسيو في مباراة الأمس، كان نابولي بحاجة فقط إلى الفوز على ساليرنتانا ليتوج بطلا للمسابقة قبل آخر 6 جولات، ولكن شباك الفريق استقبلت هدف التعادل لساليرنتانا في الدقيقة 84 ليتأجل حسم لقب المسابقة بعدما استعدت جماهير نابولي للاحتفال باللقب على استاد "دييجو مارادونا" معقل الفريق، والذي أقيمت عليه المباراة أمس.

و بهذا، يحتاج نابولي إلى نقطة التعادل في مباراته أمام مضيفه أودينيزي يوم الخميس المقبل في ختام مباريات الجولة الـ33 من المسابقة ليرفع رصيده إلى النقطة 80 ويتوج بطلا للمسابقة للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1990.

و قد يحسم اللقب لصالح نابولي قبل خوضه هذه المباراة أمام أودينيزي، في حالة عدم فوز لاتسيو على ضيفه ساسولو بعد غد الأربعاء.

و يتأهب نابولي وجماهيره لتتويج مسيرة الفريق الناجحة في هذا الموسم بلقب تاريخي في الدوري الإيطالي، كونها ستكون المرة الأولى التي يحسم فيها نابولي اللقب في القرن الحالي بعدما فاز بلقبيه السابقين في المسابقة عامي 1987 و1990.

و ستكون المرة الأولى التي يحسم فيها نابولي اللقب قبل عدة جولات من نهاية الموسم بعدما حسم لقب 1990 في الجولة الأخيرة وحسم لقب 1987 في الجولة قبل الأخيرة.

وسيكون تتويجه باللقب هذا الموسم هو الأول بدون الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، والذي كان النجم الأبرز للفريق خلال تتويجه باللقبين السابقين.

وعندما يتوج نابولي باللقب، سينهي الفريق بهذا هيمنة واحتكار الثلاثي (يوفنتوس وميلان وانتر ميلان) على لقب البطولة خلال آخر 20 موسما للمسابقة.

ومنذ تتويج روما باللقب في موسم 2000-2001، لم يتوج أي ناد آخر باللقب سوى هذه الأندية الثلاثة؛ حيث أحرز يوفنتوس اللقب في 2002 و2003 وفي 9 مواسم متتالية من 2012 إلى 2020 وأحرز ميلان اللقب في 2004 و2011 و2012 فيما أحرز جاره اللقب في 5 مواسم متتالية من 2006 إلى 2010 ثم في 2021.

وإلى جانب تتويجه المرتقب بلقب الدوري الإيطالي، قدم نابولي موسما استثنائيا في دوري أبطال أوروبا، وبلغ دور الثمانية للبطولة للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يودع البطولة أمام ميلان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز