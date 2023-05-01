تشافي: مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن مانشستر سيتي يعتبر أفضل فريق في العالم خلال الفترة الحالية.

وجاءت تصريحات تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء برشلونة وأوساسونا غداً الثلاثاء، بالدوري الإسباني: "لسنا فريقاً دفاعياً، لكن هذا الموسم في الدوري قدمنا أداء مذهلاً في الدفاع، حالياً مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم وهو المرآه التي ننظر فيها إلى أنفسنا".

وتابع: "يجب أن نتطور ونكون أكثر منافسة في بطولات الأدوار الإقصائية هذا الموسم لم نكن كذلك، لا أعرف إذا كان أوساسونا سيكون أكثر تركيزاً على نهائي الكأس أم لقاء الغد، ربما يقوم مدرب أوساسونا بالتدوير بين لاعبيه ضدنا لأن لديهم أهم مباراة في تاريخهم وهي نهائي الكأس أمام ريال مدريد"، وعن تمنياته بشأن الفائز بنهائي الكأس بين الريال وأوساسونا، قال تشافي: "من السهل أن تعرف من أتمنى، دعنا نستمتع".

وأتم: "أريد الفوز بلقب الليغا في أسرع وقت ممكن، النادي يحتاج هذا اللقب، إذا كان ملعب إسبانيول أو في أي ملعب آخر المهم أن نحقق اللقب، علينا أولاً أن نفوز على أوساسونا".

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