بعد 92 عامًا.. هالاند يواصل عادته بتحطيم رقم قياسي جديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حطم النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، رقماً قياسياً جديداً ظل صامداً 92 عامًا في مسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما هز شباك فولهام في المباراة التي أقيمت على ملعب كرافن كوتيج، بالجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة تألق هالاند حيث أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء، ثم قلص كارلوس فينيسيوس النتيجة لفولهام، قبل أن يسجل جوليان ألفاريز هدف الفوز بالدقيقة 36.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، بات هالاند أول لاعب بأندية الدوري الإنجليزي يسجل 50 هدفاً في كافة المسابقات بموسم واحد، منذ عام 1931، وكان آخر من سجل 50 هدفاً في موسم واحد بالبريميرليغ، هو توم ورينج موسم 1931/1930، وفيك واتسون موسم 1930/1929، فيما يتصدر ديكسي دين بـ 63 هدفاً موسم 1928/1927.

وتمكن هالاند الذي رفع رصيده من الأهداف إلى 34 في الدوري الإنجليزي، من معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب واحد في موسم واحد بالبريميرليغ، المسجل باسم أندي كول 1994/1993 وألان شيرر 1995/1994، كما يتفوق النرويجي حالياً في عدد أهدافه الموسم الحالي بأكثر من 21 هدفاً عن أي لاعب في الفرق الإنجليزية بكافة المسابقات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز