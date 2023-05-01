فيديو .. مبابي يحرز أغرب هدف في الدوري الفرنسي

المصدر: البيان ــ وكالات

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سجل كيليان مبابي أغرب هدف في الدوري الفرنسي هذا الموسم بعدما استغل خطأ حارس نادي لوريان، إيفون فوجو الغريب.

وسيطر الحارس السويسري على الكرة وحاول بدء هجمة بوضعها أمامه ليخطفها مبابي الذي كان يسير بجانب الحارس ويضعها في الشباك الخالية.

وانتزع لوريان فوزا مفاجئا 3-1 على مضيفه باريس سان جيرمان الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد أشرف حكيمي في وقت مبكر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الأحد.

وحافظ باريس سان جيرمان، الذي خسر للمرة التاسعة في جميع المسابقات في 2023، على الصدارة وله 75 نقطة من 33 مباراة.

وتقدم لوريان عندما أرسل رومان فافر تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها إنزو لو في داخل المرمى بعد ربع ساعة من البداية.

وبعدها بخمس دقائق تلقى حكيمي البطاقة الصفراء الثانية بعد التحام مع دارلين يونجوا ليكمل صاحب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

Mbappe curious goal against Lorient pic.twitter.com/y12vxirT3Q — Nikita_Champion🇺🇦 (@NikitKovalchuk) April 30, 2023

ومع التفوق العددي استعاد لوريان المقدمة بفضل لو في وفافر الذي صنع الهدف الثاني بعدما انطلق إلى داخل منطقة الجزاء وأرسل تمريرة عرضية غيرت اتجاهها لتصل إلى يونجوا ليسدد في المرمى.

وأطلقت جماهير باريس سان جيرمان صيحات الاستهجان ضد فريقها، وأهدر سيرجيو راموس فرصة إدراك التعادل من ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي، بينما اصطدمت ضربة رأس من دانيلو بيريرا بوجه الحارس فوجو.

وألغى الحكم هدف بامبا ديانج لاعب لوريان بداعي التسلل، لكن بعد ذلك بدقيقة واحدة عزز من تفوق فريقه من وضع انفراد بالحارس جيانلويجي دوناروما.

وصف كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، البطاقة الحمراء التي حصل عليها مدافع الفريق أشرف حكيمي في مواجهة لوريان بالغبية، مشيرا إلى أن يرغب في أن يكون فريقه أكثر طموحا.

وفي حديثه عن البطاقة الحمراء التي تلقاها حكيمي بعد تدخلات خشنة على كل من رومان فايفر ودارلين يونجوا، أبدى جاليتييه شعوره بالإحباط إزاء من اداء لاعبه والفريق بشكل عام.

وقال جاليتييه: "لا يوجد سبب يجعل أشرف متوترا وعصبيا هكذا، البطاقة الثانية غبية للغاية، لم يكن هناك شيء يشير إلى أن ذلك الأسبوع سيكون متوترا بالنسبة لنا".

وأضاف: "إنها خيبة أمل كبيرة ويجب أن نظهر رد فعل سريع لأننا لا نعلم عدد النقاط التي سنحصل عليها، لقد كان النصف الثاني من الموسم مخيبا لنا للغاية".

وأوضح: "مباراة تروا قادمة، لقد تصدرنا الترتيب منذ بداية البطولة، لكن علينا أن ننهيها بانتصارات، يجب أن يكون لدينا الطموح لفعل المزيد".

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