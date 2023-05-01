أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني

المصدر: د ب ا

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اكتسح أتلتيكو مدريد مضيفه بلد الوليد 5 /2، الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق ناهويل مولينا في الدقيقة 20، قبل أن يضيف خوسيه خيمينيز الهدف الثاني بعد أربع دقائق.

وفي الدقيقة 38 سجل ألفارو موراتا الهدف الثالث لأتلتيكو، قبل أن يقلص سايل لارين الفارق لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 74 سجل سيرخيو إسكوديرو الهدف الثاني لبلد الوليد، قبل أن يسجل زميله خواكين فيرنانديز هدفا بالخطأ لصالح أتلتيكو في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل ممفيس ديباي الهدف الخامس لأتلتيكو مدريد.

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