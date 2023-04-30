محمد صلاح خامس هدافي ليفربول في الدوري عبر التاريخ

المصدر: البيان

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سجل النجم المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح رقماً قياسياً جديداً بهدفه في مرمى توتنهام في اللقاء القائم حالياً بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي، حيث انتقل محمد صلاح إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع هاري تشامبرز برصيد 135 هدفًا، وقد سجل في المباراة رقم 300 له بقميص الريدز في مختلف المسابقات.

كما أصبح ضمن قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف خلال 300 مباراة بقميص ليفربول، بواقع 184 هدفًا، في قائمة تضم، روجر هانت (200 هدفًا)، وإيان راش (188 هدفًا)، وجوردون هودجسون(185 هدفًا).

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