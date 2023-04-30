مانشستر يونايتد يهزم فيلا ويقترب من ضمان التأهل لدوري الأبطال

المصدر: وكالات

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أحرز برونو فرنانديز هدفا ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1-صفر على أستون فيلا، ويعزز آماله في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي اليوم الأحد.

ويحتل فريق المدرب إريك تن هاج المركز الرابع برصيد 63 نقطة من 32 مباراة، ويملك مباراة واحدة مؤجلة، بينما يملك توتنهام هوتسبير خامس الترتيب 54 نقطة.

ولم يخسر يونايتد على أرضه في أولد ترافورد في 15 مباراة متتالية في الدوري، وتعادل ثلاث مرات فقط. ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة في ملعبه منذ الجولة الافتتاحية أمام برايتون آند هوف ألبيون.

وصنع يونايتد عدة فرص مبكرة وتألق الحارس إميليانو مارتينيز قبل أن يأتي الهدف الوحيد في الدقيقة 39.

وأنقذ مارتينيز تسديدة أرضية قوية من ماركوس راشفورد، لكن الكرة ردت إلى فرنانديز الذي تابعها وسجل من زاوية ضيقة.

ويحتل فريق المدرب أوناي إيمري المركز السادس، بعدما خسر لأول مرة في 11 مباراة، ولديه 54 نقطة من 33 مباراة.

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