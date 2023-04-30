احتجاجا على عائلة جليزر..جمهور يونايتد يطالب ببيع النادي بالكامل

المصدر: وكالات

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احتجت مجموعة من جماهير فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم على عائلة جليزر، المالكة للنادي، وطلبت بيع النادي بالكامل، وذلك في الوقت الذي كان الفريق يستعد فيه لمباراته أمام أستون فيلا اليوم الأحد.

وكان أمس الأول الجمعة هو الموعد النهائي الثالث، ويتوقع أن يكون الأخير، الذي أتيح أمام الأطراف المهتمة بشراء النادي لتقديم عروضها.

وتقدم كل من القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني ورجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف بعرض لعائلة جليزر، التي واجهت احتجاجات غاضبة من جماهير مانشستر يونايتد منذ استحواذها على النادي في عام 2005 .

وقادت مجموعة المشجعين "ذا 1958" موجة احتجاجات جديدة ضد عائلة جليزر في العام الماضي ،كما أثارت الاحتجاجات مجددا قبل مباراة الفريق اليوم أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وانطلقت الاحتجاجات من وسط مانشستر حتى وصلت إلى استاد أولد ترافورد، وقد رفع المشجعون لافتة عملاقة تحمل عبارة :البيع الكامل فقط".

وتصاعدت الأدخنة من المشاعل خارج استاد أولد ترافورد، وظهرت بشكل واضح داخل الاستاد خلال إحماء اللاعبين قبيل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا.

وطالبت مجموعة "ذا 1958" بمقاطعة المباراة لمدة 18 دقيقة، بحيث تكون كل دقيقة معبرة عن عام واحد من الفترة التي قادت فيها عائلة جليزر النادي.

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