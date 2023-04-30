برصيد 236 هدفاً..بنزيما رابع هدافي "الليغا" التاريخيين
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أصبح مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما رابع هدافي الدوري الإسباني تاريخياً، برصيد 236 هدفاً، بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك"، فى شباك فريق ألميريا، خلال لقاء أمس على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 32 من الليغا للموسم الحالي 2022 - 2023.
وفيما يلي ترتيب الهدافين التاريخيين لليغا الإسبانية:
1-ليونيل ميسي 474
2-كريستيانو رونالدو 311
3-وزارا 252
4-كريم بنزيما 236
5-هوجو سانشيز 234
وشارك بنزيما مع ريال مدريد في 624 مباراة محرزاً 352 هدفاً.