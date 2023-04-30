إنتر يعاقب لاتسيو بثلاثية ويقرب نابولي من التتويج بالدوري الإيطالي رسمياً

المصدر: وكالات

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أحرز إنتر 3 أهداف في غضون 12 دقيقة، ليقلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه لاتسيو، إلى فوز مثير 3 / 1، اليوم الأحد، في المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد تأخره أمام لاتسيو بهدف نظيف في الشوط الأول من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (جوتسيبي مياتزا)، حمل توقيع فيليبي أندرسون في الدقيقة 30، انتفض إنتر في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله أهدافه الثلاثة.

وأحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 78، قبل أن يضيف الألماني روبن جوسينس الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وعاد مارتينيز لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الثالث لإنتر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90، ليقضي نهائيا على آمال فريق العاصمة الإيطالية في اقتناص نقطة التعادل على أقل تقدير.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد إنتر، المنتشي بصعوده للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلى 57 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع المؤهل للمسابقة القارية في الموسم المقبل، متفوقا بفارق الأهداف على ميلان وروما، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب المتساويين معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد لاتسيو، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي، عند 61 نقطة، ليبقي في المركز الثاني، بفارق 17 نقطة كاملة خلف نابولي، الذي يحلق في القمة.

وأصبح نابولي بحاجة للفوز على ضيفه ساليرنيتانا في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة، للتتويج رسميا باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ موسم 1989 / 1990، وذلك قبل 6 مراحل على نهاية البطولة.

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