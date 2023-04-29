الهلال يكتفي بتعادل مخيب مع أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

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اكتفى الهلال السعودي بتعادل مخيب 1-1 مع ضيفه أوراوا رد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في مباراة افتتح فيها سالم الدوسري التسجيل قبل أن يُطرد في الدقائق الأخيرة اليوم السبت.

ومنح الدوسري تقدما مبكرا لحامل اللقب في الدقيقة 13، لكن الفريق الياباني أدرك التعادل بواسطة شينزو كوروكي بعد هفوة دفاعية بعد سبع دقائق من الاستراحة.

ولم يتردد الحكم العماني أحمد الكاف في طرد الدوسري بعد اعتدائه على كين إياو قبل أربع دقائق من النهاية.

وسيكون الهلال بحاجة للتحسن في مباراة الإياب السبت المقبل للحفاظ على آماله في حصد اللقب للمرة الخامسة وتعزيز رقمه القياسي.

وسيطر الهلال على بداية المباراة مع اكتفاء ضيفه الياباني بالدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة.

لكن بدا أن الهلال قرر عدم تكرار أخطاء مواجهة الاتحاد في قبل نهائي كأس ملك السعودية عندما استحوذ على الكرة بدون خطورة على المرمى قبل أن ينتصر بهدف عكسي.

وبالفعل تأكد الدوسري، صاحب هدف فوز السعودية على الأرجنتين في كأس العالم، من ذلك مبكرا.

وانطلق ميشيل في الناحية اليمنى وأرسل تمريرة عرضية منخفضة اكتفى دفاع أوراوا وحارسه بمشاهدتها وهي تمر إلى الجانب الآحر حيث سددها الدوسري في سقف المرمى ليشعل احتفالات جماهير الهلال.

وتدخل علي البليهي لحماية تفوق الهلال عندما أبعد تمريرة أمامية إلى تاكاهيرو سيكيني الذي كان في طريقه للانفراد بمرمى عبد الله المعيوف في الدقيقة 18.

وأهدر أوديون إيجالو فرصة للهلال عندما انطلق نحو المرمى لكنه تباطأ في التمرير لتضيع الهجمة.

وأخطأ البليهي في تمريرة كرة لتصل إلى سيكيني الذي مررها إلى المخضرم كوروكي لكن اللاعب البالغ عمره 36 عاما انزلق قبل أن يسدد في الدقيقة 28.

ومع استمرار استحواذ الهلال على الكرة في بداية الشوط الثاني، نجح أوراوا في إدراك التعادل عكس مجريات اللعب.

وحاول البليهي إبعاد تمريرة أمامية وبدت في طريقها للعودة إلى المعيوف لكن الحارس السعودي لم يستطع اللحاق بالكرة لتصطدم بالقائم وتتهيأ أمام كوروكي الذي وضعها في المرمى الخالي بسهولة.

وضغط الهلال في محاولة التعويض ومرر محمد كنو كرة إلى موسى ماريجا الذي انطلق إلى داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل في الدقيقة 65.

وطُرد الدوسري بعد اعتداء على إياو وأقر حكم الفيديو المساعد بصحة قرار الحكم.

ولم تفلح محاولات رامون دياز مدرب الهلال في تحسين أداء فريقه الذي بدا غير قادر على التعامل مع دفاع أوراوا المنظم ليتأجل الحسم إلى المواجهة في سايتاما.

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