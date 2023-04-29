بطموح اللقب الخامس..الهلال يواجه أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

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تتجه أنظار متابعي كرة القدم الآسيوية عامة، والسعودية واليابانية خاصة مساء اليوم السبت، صوب ملعب الملك فهد الدولي، الذي يحتضن مباراة الذهاب لنهائي دوري الأبطال، بين الهلال وأوراوا.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة (20:00) بالتوقيت المحلي للعاصمة الرياض.

وسيبدأ الأرجنتيني رامون دياز (63 عاما) المدير الفني لنادي الهلال السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للزعيم" لمواجهة الفريق الياباني:

ويمني نادي الهلال النفس بالظفر باللقب الآسيوي، للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه، بعد تتويجه باللقب، في نسخ (1992، 2000، 2019، و2021).

وفي المقابل، يسعى فريق أوراوا ريد دياموندز إلى رفع كأس دوري أبطال آسيا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي (2007، و2017).

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