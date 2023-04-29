برايتون يسحق ولفرهامبتون بسداسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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سحق برايتون آند هوف ألبيون منافسه ولفرهامبتون واندرارز المتعثر بنتيجة 6-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعدما سجل دينز أونداف وباسكال جروس وداني ويلبيك هدفين لكل منهم.

وجاءت أربعة أهداف من الستة في الشوط الأول المثير، بعدما افتتح أونداف النتيجة بعد ست دقائق من البداية بتسديدة بقدمه اليسرى بعد تمريرة بكعب القدم من ويلبيك ليسدد في مرمى الحارس جوزيه سا.

وضاعف جروس النتيجة لصاحب الأرض بعدها بسبع دقائق بتسديدة قوية بعد عرضية من خوليو إنسيزو، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 26 بعدما تعاون مجددا مع إنسيزو.

وحطم ويلبيك آمال ولفرهامبتون في العودة في النتيجة بعدما تغلب على ماكسيمليان كيلمان وحول عرضية بيرفيس إستوبينيان في المرمى في الدقيقة 39 قبل أن يضيف الهدف الخامس من تسديدة بعيدة المدى بعد ثلاث دقائق من الاستراحة.

واستغل أونداف خطأ ماتيوس نونيز الذي حصل على تمريرة سيئة من سا وضغط عليه ليستخلص اللاعب الألماني الكرة ويسددها من فوق الحارس ليسجل الهدف السادس لبرايتون في الدقيقة 66 ويذيق ولفرهامبتون أثقل هزيمة للفريق خلال الموسم الحالي.

وظل برايتون في المركز الثامن، لكنه قلص الفارق مع ليفربول سابع الترتيب والذي خاض مباراة أكثر إلى نقطة واحدة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز 13.

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