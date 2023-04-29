مشجع يُدير مباراة في دوري الدرجة الثالثة الألماني!

المصدر: وكالات

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تسببت إصابة أحد الحكام المساعدين في الاستعانة بأحد الجماهير لإدارة مباراة في دوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وتعرض حكم مساعد لإصابة في الكاحل في الدقيقة 21 من مباراة فيزبادن وضيفه ميبن وخرج على محفة طبية، ولم يكن هناك حكم رابع في أرض الملعب.

وبعد مشاورات أعلن المذيع الداخلي للملعب عما إذا كان هناك أي من الجماهير يحمل رخصة تحكيم صالحة.

وتقدم أحد الجماهير وبعد التأكد من رخصته استكملت المباراة التي انتهت بفوز ميبن 2-1 بفضل هدف قبل ست دقائق من النهاية.

وتراجع فيزبادن إلى المركز الثالث المؤهل لملحق الصعود حيث يتأخر بنقطة واحدة عن ثاني الترتيب.

وحافظ ميبن على آماله الضئيلة في البقاء إذ قفز إلى المركز قبل الأخير متأخرا بخمس نقاط عن منطقة الأمان.

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