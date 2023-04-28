«الڤار» يورط محمد صلاح مع روبرتسون

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول مقطع فيديو، يظهر فيه الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، يداعب آندي روبرتسون زميله بالفريق الإنجليزي، في غرف الملابس.

ويظهر محمد صلاح في الفيديو يسكب الماء خلسة على روبرتسون وينكر فعلته، الأمر الذي جعل روبرتسون يداعبه، ويشير إلى أن صلاح هو الذي فعل ذلك.

وطالب روبرتسون باللجوء إلى الفيديو، للتأكد من الشخص الذي قام بهذا الفعل، وسط أجواء مرحة بين اللاعبين.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول فاز على وست هام في المباراة الماضية بالبريميرليغ بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، جمعها من 32 مباراة، إذ فاز 15 مباراة وتعادل 8 وخسر 9.

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