رسمياً..تأجيل مباراة نابولي وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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تأجلت المباراة المقررة السبت بين نابولي المتصدر وجاره ساليرنيتانيا في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم الى الأحد، الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13.00 ت غ)، لدواع أمنية وفق ما أكدت رابطة الدوري اليوم.

وسبق لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن كشفت الخميس عن إرجاء المباراة الحاسمة التي قد تمنح نابولي لقبه الأول في الدوري منذ 1990.

ويحتاج نابولي الى الفوز بالمباراة شرط عدم تغلب ملاحقه لاتسيو على مضيفه إنتر في "سان سيرو" كي يحسم اللقب قبل ست مراحل على ختام الموسم.

وكان من المفترض أن تقام مباراة نابولي وساليرنيتانا السبت في الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهراً توقيت غرينيتش)، فيما تقام مباراة لاتسيو وإنتر الأحد في الساعة 12.30 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وطالب رئيس بلدية نابولي والنادي الجنوبي بنقل المباراة ضد ساليرنيتانا الى الأحد لأسباب أمنية، ووافقت لجنة أمن الأحداث الرياضية على ذلك.

وسيكون نابولي على معرفة بنتيجة لقاء لاتسيو وإنتر التي تقام الساعة 12.30 ظهراً، قبل دخوله أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

ونتيجة إرجاء المباراة الى الأحد، لن يكون هناك متسع من الوقت أمام نابولي لخوض مباراته المقررة الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين على أرض أودينيزي، فأرجئت الى الخميس.

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