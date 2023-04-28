أنشيلوتي: استمراري مع ريال مدريد ليس مرتبطاً بدوري الأبطال.. ومباراة سيتي للاستمتاع

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن رحيله عن الميرنغي ليس مرتبطاً بحصد لقب دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد وألميريا، بالدوري الإسباني غداً، رداً على إمكانية رحيله عن الميرنغي حال عدم الحفاظ على اللقب: "الأمر ليس كذلك، عقدي ممتد مع ريال مدريد حتى 2024".

وتابع: "لا نفكر في مباراة مانشستر سيتي هذه اللحظة نركز على ما يتعين علينا القيام به أمام ألميريا، السيتي ليس لديه أسرار، إنه فريق قوي للغاية لديهم هالاند ودي بروين وغيرهم مع مدرب رائع، لم يمر وقت طويل منذ العام الماضي، سنستمتع بالمباراة".

وأكمل: "هناك صعوبة في هذه المرحلة من الموسم لأننا نلعب ضد الفرق التي تقاتل من أجل شيء ما لا يهم ما هو، الموضوع يتطلب الكثير، وبالنسبة لنا أكثر لأن مبارياتنا الأخيرة لم تكن جيدة لدينا فرصة لتقديم أفضل ما لدينا لدينا".

وعن بديل مودريتش، قال كارلو: "سيكون سيبايوس، لدينا مجموعة جيدة في وسط الملعب كامافينجا، وتشواميني، وفالفيردي، مودريتش تعرض لإصابة وسيغيب وسوف نراقب تطور حالته، سنرى ما إذا كان سيصل إلى نهائي الكأس ونأمل أن نتمكن من ضمه إلى المباراة النهائية لأنها مهمة في كأس الملك".

وواصل: "أنا متفائل، أرى الأجواء جيدة وأرى اللاعبين متحمسين، أحيانا يأتي لحظات لا أفهمها مثلما حدث ضد جيرونا لكنني لا زلت واثقا أنني سأرى الفريق في حالة جيدة وفي بيئة مليئة بالدوافع، العام الماضي كان شيئا لا يُنسى إنه دافع كبير لهذا الموسم".

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