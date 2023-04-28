قد لا يتواجد أمام مانشستر سيتي.. غياب مودريتش أسبوعين للإصابة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن ريال مدريد تفاصيل إصابة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بعد غيابه عن المران قبل مواجهة ألميريا غداً السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاء بيان ريال مدريد على النحو الآتي: "مودريتش أجرى فحوصات طبية، وجاءت نتيجتها معاناته من إصابة في الجانب الخلفي للفخذ الأيسر (العضلة الخلفية)".

فيما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إصابة مختلفة، حيث أكدت أن مودريتش يعاني من آلام في أوتار الركبة اليسرى، تعرض لها خلال مباراة جيرونا الأخيرة، بالجولة 31 من الليغا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدة غياب مودريتش عن الملاعب ستصل إلى أسبوعين، ليتأكد بشكل رسمي غيابه عن مواجهتي ألميريا وريال سوسيداد بالدوري الإسباني، كما ستكون مشاركته في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا مستحيلة، وتواجده أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محل شك.

وفي نفس الشأن، أوضح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في المؤتمر الصحفي للقاء، أن مودريتش تأكد بالفعل غيابه عن مواجهة ألميريا، وسيتابع تطور حالته، وإمكانية عودته للمشاركة في المباريات مرة أخرى.

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