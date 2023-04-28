المصرية ميار شريف تكتب التاريخ في بطولة مدريد للتنس

المصدر: وكالات

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كتبت لاعبة التنس المصرية ميار شريف التاريخ في مسيرتها مع اللعبة البيضاء، اليوم الخميس.

وصعدت شريف، المصنفة الـ59 عالميا، للدور الثالث بمنافسات فردي السيدات ببطولة مدريد لأساتذة التنس، عقب فوزها على منافستها الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بنتيجة 6 / 2 و7 / 6 (7 / 3) في الدور الثاني للمسابقة، التي تجرى على الملاعب الرملية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصعد خلالها شريف /26 عاما/ للدور الثالث في إحدى بطولات الأساتذة - ذات الألف نقطة - بعدما سبق أن خسرت لقائها الوحيد الذي خاضته بالدور الثاني في هذا النوع من المسابقات، أمام البرازيلية بياتريز حداد، في بطولة إنديان ويلز عام 2021.

وواصلت الفتاة الروسية ميرا أندريفا مسيرتها الرائعة في البطولة، عقب فوزها على بياتريز حداد بمجموعتين نظيفتين.

وصعدت أندريفا /15 عاما/ للدور الثالث للمسابقة، عقب فوزها على حداد، المصنفة الـ14 للبطولة بنتيجة 7 / 6 (8 / 6) و6 / 3، لتصبح سابع أصغر لاعبة منذ عام 2000 تتفوق على إحدى المصنفات الـ20 الأوائل في التصنيف العالمي، وذلك قبل بلوغ سن 16 عاما، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

واستهلت أندريفا مشوارها في البطولة، التي تشارك فيها ببطاقة دعوة (وايلد كارد) بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز في ظهورها الأول بالدور الرئيسي لإحدى مسابقات الرابطة العالمية للاعبات المحترفات.

وضربت أندريفا، التي بلغت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للفتيات، أولى المسابقات الأربع الكبرى (جراند سلام) هذا الموسم، موعدا في الدور الثالث مع الفائزة من مباراة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والبولندية مايدا لينيتي، لحجز مقعد في دور الـ16 للمسابقة.

وفجرت الألمانية جول نيمير مفاجأة مدوية بعدما أطاحت بالتشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة العاشرة للمسابقة والمتوجة 3 مرات باللقب، عقب فوزها بنتيجة 7 / 6 (11 / 9) و6 / 1.

ويعد هذا هو الفوز الثاني لنيمير في مسيرتها الرياضية على إحدى المصنفات العشرة الأوائل.

وكانت نيمير تأهلت العام الماضي لدور الثمانية في بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، إحدى البطولات الأربع الكبرى.

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