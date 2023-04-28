غوارديولا: حسم لقب «البريمير ليغ» في أيدينا

المصدر: (لندن - د ب أ)

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أكد غوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لكرة القدم، أن الفوز الكبير على أرسنال 4 - 1 ليس حاسماً، لكنه أقر بأن شيئاً كبيراً تغيّر، حيث إن مصير التتويج بلقب الدوري، وحسم الأمر، بات بأيدي لاعبي فريقه. وقال: لدينا مباراتان بست نقاط، لكن يجب أن نفوز بهما، الأمر أصبح بين أيدينا.

واستمر أرسنال في صدارة «البريمير ليغ»، رغم الخسارة بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي، الذي حقق سبعة انتصارات متتالية في الدوري، ولديه مباراتان مؤجلتان.

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