نقاش حاد وخصام..أنباء عن انفصال وشيك بين رونالدو وجورجينا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحوم الشائعات حول نجم نادي النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو وعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز حيث تدور حول انفصال وشيك بينهما.

الشائعات انطلقت منذ انتقاله للعب في المملكة، وكان آخرها ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نقلا عن أحد أفراد طاقم طائرة رونالدو الخاصة الذي لم تكشف هويته، إذ تحدث عن نقاش حاد وشبه خصام من شهر مضى جرى بينهما على متن الطائرة، وفقاً لروسيا اليوم.

وقال أحد أفراد الطائرة الذي لم يكشف هويته في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو": "جورجينا دخلت الطائرة غاضبة جدا مع كريستيانو، لم تحيي أحدا بينما صلح كريستيانو الموقف مع طاقم الطائرة. لكنهما لم يتحدثا طوال الرحلة التي استغرقت ساعات إلى نيويورك".

وتواصل جورجينا نشر صورها مع رونالدو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر ما نشرته كان إستوري" على إنستغرام بكلمات أغنية تقول فيها: "الحاسد يخترع الشائعة، النمام ينشرها والأبله يصدقها" في إشارة لنفي ما يقال.

وارتبط الثنائي بعلاقة ممتدة منذ عام 2016، نتج عنها وجود طفلين لجورجينا من أطفال رونالدو الخمسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز