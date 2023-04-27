ديبالا يعترف: أخبرت رونالدو إنني أكرهه

المصدر: البيان

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أكد الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، أنه أخبر كريستيانو رونالدو بمشاعر الكره التي يحملها تجاهه، بسبب التنافس بينه وبين مواطنه ليونيل ميسي.

وقال ديبالا في تصريحات عبر شبكة "RMC": "قضيت ثلاث سنوات رائعة مع رونالدو، لقد كان الفريق قوياً للغاية وقمنا بأشياء مميزة".

وتابع: "في مرة كنا على متن الطائرة قبل إحدى المباريات، وجلست في المقاعد الأخيرة، وجاء رونالدو وتحدثنا عن الحياة بشكل عام لفترة من الوقت، وقلت له كطفل كنت أكرهك كثيراً بسبب ميسي، وضحكنا، علاقتنا كانت جيدة للغاية".

وتزامل ديبالا مع رونالدو في يوفنتوس منذ 2018 وحتى 2021، ورحل رونالدو عن السيدة العجوز بعدها ثم عاد لمانشستر يونايتد لمدة موسم ونصف، قبل ان يرحل وينضم للنصر السعودي، فيما رحل ديبالا عن صفوف اليوفي الصيف الماضي، وانتقل إلى روما في صفقة انتقال حر.

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