لن نستسلم حتى النهاية.. دي بروين يؤكد تمسك مانشستر سيتي بالبريميرليغ

المصدر: البيان

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أعرب كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، عن سعادته بانتصار فريقه على أرسنال 1/4، بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال دي بروين في تصريحات لموقع ناديه: "عندما يلعبون رجل لرجل، نحتاج للتمريرات الطويلة لأنه لا يوجد مساحة للتمريرات القصيرة، الشوط الأول كان رائعاً جداً".

وأضاف: "كان من الممكن أن نسجل أكثر، ولكن لحسن الحظ الهدف الثاني لم يكن تسلل، وهو ما غير المباراة في الشوط الثاني، كان الأمر تقريباً 50/50، وأعتقد أننا لم نعطي لهم الكثير، أرسنال فريق رائع ومن الصعب اللعب أمامه، كان علينا أن نكون في أفضل حالاتنا، وقد كنا".

وشدد: "لقد لعبنا بشكل مختلف قليلاً، كان لدي بعض الحرية للذهاب أينما تواجدت المساحة، ولكن ما زال هناك الكثير، العديد من الأمور يمكن أن تحدث، هناك 7 مباريات، ما زالنا خلفهم ولن تستسلم حتى يتم حسم الأمور".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن المباريات المقبلة، قائلاً: "جدولنا مزدحم، هناك العديد من الأمور، والآن علينا الاستعداد ليوم الأحد وفولهام".

ورفع مانشستر سيتي رصيد للنقطة 73 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف أرسنال المتصدر برصيد 75 نقطة، ولكن لا يزال لكتيبة غوارديولا مباراتين مؤجلتين، وحال الانتصار فيهما سيخطف الصدارة بشكل رسمي.

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