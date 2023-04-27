دورتموند يمدد عقد القائد ماركو رويس حتى 2024

المصدر: وكالات

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أعلن بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقد القائد ماركو رويس لمدة عام حتى 2024.

وأصبح رويس البالغ من العمر 33 عاما، خريج قطاع الشباب في دورتموند والذي انضم إلى الفريق الأول في 2012 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ، قائدا ملهما للفريق رغم مسيرته المليئة بالإصابات.

وفاز بكأس ألمانيا مرتين لكن مع تقدم دورتموند الآن بنقطة واحدة في صدارة ترتيب الدوري الألماني قبل خمس مباريات من النهاية، يتطلع أفضل لاعب خط وسط هجومي في جيله بألمانيا للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى على الإطلاق في مسيرته.

وسجل رويس 161 هدفا في جميع المسابقات في مسيرته مع دورتموند ويبتعد بفارق 16 هدفا فقط عن رقم الهداف التاريخي للنادي.

وقال رويس في بيان للنادي "كفريق، نضع مثل جميع جماهيرنا هدفا كبيرا في أذهاننا الآن وكل تركيزنا ينصب عليه وهو الفوز بلقب الدوري في ألمانيا.

"لكن بعيدا عن ذلك أود خدمة النادي الذي أمضيت فيه أكثر من نصف عمري".

وأضاف "لا يوجد أفضل من هز الشباك أمام أفضل جمهور في العالم في أجمل ملعب في العالم والاحتفال بالانتصارات معا".

وسيلعب دورتموند مع بوخوم في الدوري الألماني غدا الجمعة.

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