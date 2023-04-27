خمس خطوات تفصل دورتموند عن لقب الدوري الألماني

المصدر: وكالات

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قال إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند اليوم الخميس إن فريقه على بعد خمس خطوات من تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأول مرة خلال 11 عاما.

ويتصدر دورتموند جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ الذي احتكر اللقب في عشر سنوات ماضية.

ويحل دورتموند ضيفا على بوخوم المتعثر في قمة مصغرة بوادي الرور غدا الجمعة بينما يلتقي بايرن مع ضيفه هيرتا برلين متذيل الترتيب يوم الأحد.

وأبلغ ترزيتش مؤتمرا صحفيا "نخوض مباراة بوخوم بجرعة ثقة كبيرة، يجب أن نقطع خمس خطوات أخرى بدءا من الغد".

وسيغيب المدافع نيكو شلوتربيك عن صفوف دورتموند بسبب إصابة عضلية وقال ترزيتش إن نيكلاس زوله سيبدأ مكانه.

وأضاف "لا يمكن أن نتأثر بنتيجة بايرن يوم الأحد، سنلعب غدا ضد بوخوم ويمكننا تحسين موقفنا غدا اذا حصدنا النقاط الثلاث".

وتابع "نخوض الرمق الأخير من المسابقة في هذا الوضع وننافس على اللقب".

وتوج دورتموند بلقبه الأخير في الدوري في 2012 تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، الذي فاز به أيضا في 2011.

واستغل دورتموند تعثر بايرن في 2023 لينتزع القمة بفارق طفيف، وبعد مواجهة بوخوم سيلعب ضد فولفسبورج وبروسيا مونشنجلادباخ وأوجسبورج وماينتس.

وواصل ترزيتش "يوجد هدف مشترك لدينا وهو البقاء في القمة حتى النهاية وتتويج بطل مختلف عن آخر عشر سنوات".

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