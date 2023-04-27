غوارديولا ثالثاً.. من هم أكثر المدربين مساهمة في تحصيل الأموال لأنديتهم؟
تصدر دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، قائمة أكثر المدربين مساهمة في تحصيل الأموال لأنديتهم عن طريق بيع اللاعبين.
وباع سيميوني 90 لاعباً على مدار مشواره مع 7 فرق، لتتحصل الأندية التي عمل فيها على مداخيل إجمالية بلغت 1.08 مليار يورو.
وحل ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي ثانياً على مستوى العالم، حيث باع 65 لاعباً من صفوف 7 فرق، بمداخيل إجمالية وصلت إلى 998.9 مليون يورو.
وبحسب صحيفة "ريكورد" الإنجليزية، فأن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، جاء في المركز الثالث، بعدما سمح بانتقال 82 لاعباً من خلال عمله مع 5 فرق مختلفة، لتبلغ مداخيله الإجمالية من هذه الصفقات 863.1 مليون يورو.
وجاء ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس في المركز الرابع، إذ باع 123 لاعباً من صفوف 6 فرق، وحقق مداخيل إجمالية وصلت إلى 862.1 مليون يورو.
ولم تقل المداخيل الإجمالية لصفقات جوزيه مورينيو مدرب روما، عن 860.5 مليون يورو، بعدما باع 112 لاعباً من 9 فرق.