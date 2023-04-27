غوارديولا ثالثاً.. من هم أكثر المدربين مساهمة في تحصيل الأموال لأنديتهم؟

المصدر: البيان

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تصدر دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، قائمة أكثر المدربين مساهمة في تحصيل الأموال لأنديتهم عن طريق بيع اللاعبين.

وباع سيميوني 90 لاعباً على مدار مشواره مع 7 فرق، لتتحصل الأندية التي عمل فيها على مداخيل إجمالية بلغت 1.08 مليار يورو.

وحل ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي ثانياً على مستوى العالم، حيث باع 65 لاعباً من صفوف 7 فرق، بمداخيل إجمالية وصلت إلى 998.9 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "ريكورد" الإنجليزية، فأن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، جاء في المركز الثالث، بعدما سمح بانتقال 82 لاعباً من خلال عمله مع 5 فرق مختلفة، لتبلغ مداخيله الإجمالية من هذه الصفقات 863.1 مليون يورو.

وجاء ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس في المركز الرابع، إذ باع 123 لاعباً من صفوف 6 فرق، وحقق مداخيل إجمالية وصلت إلى 862.1 مليون يورو.

ولم تقل المداخيل الإجمالية لصفقات جوزيه مورينيو مدرب روما، عن 860.5 مليون يورو، بعدما باع 112 لاعباً من 9 فرق.

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